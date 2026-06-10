Rusya ve Çin’den Ortadoğu’daki gerilime tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ortadoğu’daki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, hem ABD’yi hem de İran’ı itidalli davranmaya davet etti.

Bakanlık açıklamasında, sivil altyapının hedef alınmasının kabul edilemez olduğu vurgulanırken, Rusya’nın İran ile ilgili kriz konusunda çözüm yolları bulunmasına katkı sağlamaya hazır olduğu ifade edildi.

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı da bölgedeki gelişmelerden derin endişe duyduğunu belirterek, Ortadoğu’daki çatışmaların ve gerilimin bir an önce sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Pekin yönetimi ayrıca, Avrupa Birliği tarafından bazı Çinli şirketlerin Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketlerine dahil edilmesi planına da tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, tek taraflı yaptırımlara karşı olduklarını belirterek, ülkenin çıkarlarını korumak amacıyla gerekli adımların atılacağını bildirdi.