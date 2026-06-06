Pakistan İçişleri Bakanı Nakavi Tahran'da 

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakavi, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tahran'a geldi.

Nakavi'nin Tahran ziyaretinde, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi başta olmak üzere üst düzey İranlı yetkililerle biraraya gelmesi bekleniyor.

Nakavi, Tahran ziyareti öncesinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya gelmiş ve kendisine İran-ABD müzakere sürecine ilişkin talimatlar verilmişti.

El Cezire televizyonuna konuşan bir Pakistanlı kaynak, "Pakistan İçişleri Bakanı Seyyid Muhsin Nakavi bugün İran'a gidecek” dedi.

Pakistanlı kaynak, Nakavi’nin İslamabad'dan İran liderine bir mesaj ileteceğini bildirdi.

Pakistan, İran ile ABD arasındaki mevcut ateşkes sürecinde arabulucu konumunda bulunuyor.