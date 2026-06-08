Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bölgede yaşana krize dair Bakan Fidan "ABD-İran savaşı geride bırakılmalı. Barış için ABD ve İran'la temaslarımız devam ediyor." dedi.

Hakan Fidan, dün akşam saatlerinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgede yaşanan gerginlik ve İran ile ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durumu ele aldı.