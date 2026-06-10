Erakçi, Türkiye ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarıyla bölgesel gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile gece saatlerinde ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı.

Görüşmelerde, ABD’nin İran’ın güneyindeki bazı bölgelere yönelik saldırılarının ardından ortaya çıkan son bölgesel gelişmeler ve güvenlik durumu değerlendirildi.

Erakçi, görüşmeler sırasında ABD’nin askeri operasyonlarını kınayarak bunların İran’ın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olduğunu ifade etti.

İranlı Bakan ayrıca, ülkesinin uluslararası hukuk çerçevesindeki meşru müdafaa hakkına vurgu yaparak, İran Silahlı Kuvvetleri’nin olası saldırılara karşılık verme hakkına sahip olduğunu belirtti.

Tarafların, bölgedeki gelişmeler ve olası sonuçları konusunda görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.