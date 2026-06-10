İsrail, ateşkese rağmen Güney Lübnan’ı hedef aldı

Arap kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, İsrail savaş uçakları ateşkese rağmen Güney Lübnan’daki Nebatiye el-Fevka, Habuş ve Kefrreman yerleşimlerine hava saldırıları düzenledi.

Saldırıların hedef aldığı bölgelerde meydana gelen hasar ve olası can kayıplarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, Lübnan’daki direniş güçlerinin dün İsrail’in devam eden saldırılarına karşılık olarak Güney Lübnan’daki El-Kuzah bölgesinde bulunan İsrail askerleri ve askeri araçlarını çok sayıda füzeyle hedef aldığı bildirildi.

Son haftalarda İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilimin arttığı, sınır bölgelerinin karşılıklı saldırılar ve çatışmalara sahne olduğu belirtiliyor. Kuzey İsrail cephesinde yaşanan gelişmeler, bölgedeki güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşımış durumda.