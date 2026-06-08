Galibaf: Kağıt üzerindeki denklemi alt üst ettik

İran Meclis Başkanı ve İran’ın baş müzakerecisi Muhammed Bakır Galibaf, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kağıt üzerindeki ateşkes denklemini ve sahada sürekli ihlallerini alt üst ettik” dedi.

Galibaf, “Gerçek bir güven inşası iradesi göstermediğiniz sürece, İran'ın yanıtı bu olacaktır” ifadesini kullandı.

Galibaf, Siyonist rejimin dün Lübnan'ın Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıların ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Karşı tarafın ne ateşkese ne de diyaloğa inandığını belirten Galibaf, "Deniz ablukası ve Lübnan’a ilişkin anlaşmaların ihlali, onların sadece güç dilinden anladıklarını bir kez daha kanıtlamıştır" dedi.

İran’a yönelik uygulanan deniz ablukasına ve ABD’nin Siyonist rejime verdiği yeşil ışığa tepki gösteren Galibaf, şu ifadeleri kullandı:

"İran milletine uygulanan deniz ablukası ve bugün ABD’nin Siyonist rejime verdiği yeşil ışık; bölgede ABD ve Siyonist rejimin üsleri ve varlıklarını meşru birer hedef haline getirmektedir."

Galibaf, İran Silahlı Kuvvetleri’nin her zaman olduğu gibi teyakkuzda olduğunu vurguladı.

İran Silahlı Kuvvetleri, dün akşam saatlerinde Siyonist İsrail'in Lübnan'a saldırıları nedeniyle Siyonist hedeflere karşı füze saldırısı düzenlemişti. İsrail ordusu ise başkent Tahran’ın yanı sıra bazı şehirlere saldırılar gerçekleştirmişti.