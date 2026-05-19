İranlı yetkili: Yeni bir saldırı trump için daha büyük utanç olur

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, Yemen merkezli El-Mesire televizyonuna verdiği röportajda, İran’a yönelik herhangi bir saldırının daha güçlü şekilde karşılık bulacağını belirtti.

Rızai, “Ülkemize yönelik her türlü saldırı daha sert bir yanıtla karşılaşacaktır ve biz tüm senaryolara hazırız” dedi.

İranlı yetkili, ABD’nin ya diplomasi ve İran’ın şartlarını kabul etmek zorunda kalacağını ya da İran füzelerinin gücüne boyun eğeceğini savundu.

Açıklamasında ABD Başkanı Donald Trump’ı da hedef alan Rızai, “İran’a yönelik yeni bir saldırı Trump için sadece daha büyük bir utanç getirecektir” ifadelerini kullandı.

Rızai ayrıca Hürmüz Boğazı’nın geçmişteki statüsüne dönmeyeceğini belirterek, "Bizim onayımız olmadan hiçbir güç boğazı açık tutamaz" dedi.

İran Meclisi’nde Hürmüz Boğazı’nın yönetimine ilişkin yeni bir yasal çerçeve üzerinde çalışıldığını belirten Rızai, bu düzenleme kapsamında düşman gemilerinin boğazdan geçişine izin verilmeyeceğini söyledi.