Galibaf'tan İran halkı için dikkat çeken mesaj

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’ın, sanal medya hesabın X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Vatanı kurtarmak için ayağa kalkan İran halkının mücadelesinin üzerinden yüz gün geçti.

İran’ı destekleyenlerden, düşmanı hayal kırıklığına uğratanlardan ve pusuda bekleyen yırtıcı kurtların pençesinden ülkeyi kurtaranlardan Allah razı olsun. İran ve yüce İran milletinin direnişi yaşasın” ifadelerine yer verildi.

Geçici ateşkesin sağlanmasına rağmen İran halkı her akşam vatanı savunmak amacıyla meydanlarda toplanıyor.