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9 Haz 2026 19:30

Galibaf'tan İran halkı için dikkat çeken mesaj

Galibaf'tan İran halkı için dikkat çeken mesaj

İran Meclis Başkanı ve İran’ın baş müzakerecisi Muhammed Bakır Galibaf, İran halkının mücadelesinin yüzüncü günü münasebetiyle bir mesaj paylaştı.

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’ın, sanal medya hesabın X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Vatanı kurtarmak için ayağa kalkan İran halkının mücadelesinin üzerinden yüz gün geçti.

İran’ı destekleyenlerden, düşmanı hayal kırıklığına uğratanlardan ve pusuda bekleyen yırtıcı kurtların pençesinden ülkeyi kurtaranlardan Allah razı olsun. İran ve yüce İran milletinin direnişi yaşasın” ifadelerine yer verildi.

Geçici ateşkesin sağlanmasına rağmen İran halkı her akşam vatanı savunmak amacıyla meydanlarda toplanıyor.

News ID 1936997

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