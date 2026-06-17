Irak’ta Şehit Ayetullah Hamaney için cenaze töreni yapılacak

Tahran Belediye Başkanı Alireza Zakani, bugün yaptığı açıklamada, Şehit Ayetullah Seyyid Ali Hamaney için düzenlenecek cenaze töreni konvoyunun, İran’daki defin işleminden önce Irak’tan geçeceğini duyurdu.

Alireza Zakani, Şehit İmam Hamaney için veda ve cenaze törenlerinin 4 – 9 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirtti.

Programın detaylarına ilişkin Zakani, “Cenaze merasimleri 8 Temmuz 2026’da Irak’ta, 9 Temmuz 2026’da ise Allah’ın izniyle Şehit Ayetullah Hamaney’in ebedi istirahatgahına defnedileceği yer olan İran’ın Meşhed kentinde yapılacak” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Zakani, başkent Tahran’da düzenlenecek merkez törenler için de hazırlıkların son hızla devam ettiğini ve yetkililerin yaklaşık 20 milyon kişilik tarihi bir kalabalık beklediğini ifade etti.

Zakani, başkentin “tarihi boyunca şimdiye kadar hiç bu kadar büyük bir insan seline sahne olmadığını” vurguladı.