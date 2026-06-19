İran-ABD mutabakatı: İkili gerilimlerin yönetiminde yeni bir dönemin başlangıcı

İran ile ABD arasında 14 maddelik mutabakatın imzalanmasıyla birlikte, iki ülke arasındaki gergin ilişkilerde yeni bir sayfa açılmış oldu. Bazı uzmanlar bu süreci, “çatışmadan kontrollü anlaşmazlık yönetimine geçiş” olarak tanımlıyor.

Henüz uygulama aşamasına geçmemiş olan bu belge, nihai bir anlaşmadan ziyade güvenlik, ekonomik ve siyasi alanlarda ilişkilerin adım adım düzenlenmesine yönelik bir çerçeve olarak değerlendiriliyor.

Gerilimi durdurmaya yönelik çerçeve, anlaşmazlıkların sonu değil

Yayımlanan bilgilere göre 14 maddelik mutabakat, kapsamlı bir anlaşma ya da resmi bir barış metni olarak görülmüyor.

Belge, doğrudan gerilimi azaltmayı ve gelecekte daha geniş kapsamlı müzakereler için zemin oluşturmayı amaçlayan çok aşamalı bir yol haritası niteliğinde.

Bu kapsamda taraflar, doğrudan çatışma yöntemlerinden uzaklaşarak kriz yönetimine yönelik kademeli adımlar atma konusunda uzlaştı. Bu adımlar arasında sınırlı çatışmaların durdurulması, teknik ve güvenlik görüşmelerinin başlatılması ile ekonomik baskıların azaltılmasına yönelik seçeneklerin değerlendirilmesi yer alıyor.

Bununla birlikte temel anlaşmazlık başlıkları hâlâ çözüme kavuşmuş değil. İran’ın nükleer dosyası, yaptırımların yapısı, bölgesel güvenlik konuları ve bazı mali-ekonomik meseleler müzakere sürecinde bulunuyor ve henüz nihai çözüme ulaşmış değil.

Bu nedenle 14 maddelik mutabakat, bir krizin sonu değil, karmaşık ve aşamalı bir sürecin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Uluslararası alanda iki farklı anlatı ortaya çıktı

Mutabakatın duyurulmasının ardından uluslararası siyasi ve medya çevrelerinde farklı yorumlar ortaya çıktı. Anlaşma, ortak bir değerlendirme yaratmaktan ziyade birbirinden farklı ve zaman zaman çelişen iki yaklaşımın doğmasına neden oldu.

Batılı bazı analizlerde anlaşma, “azami baskı” politikasında değişimin işareti olarak görülüyor.

Bu değerlendirmeye göre taraflar doğrudan çatışmayı sürdürmek yerine gerilimi yönetmeye yönelmiş durumda. Aşamalı bir çerçeveye geçiş, siyasi gerçekçiliğin ve baskı araçlarının sınırlılıklarının kabulü olarak yorumlanıyor.

Buna karşılık Batı’daki bazı siyasi çevreler, özellikle muhafazakâr gruplar ve ABD’nin bölgesel müttefikleri, anlaşmayı geçmiş stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi açısından yetersiz buluyor. Bu kesimlere göre İran’ın bölgesel politikalarında veya nükleer programında köklü değişikliklerin sağlanamaması, mutabakatı sınırlı ve etkisiz bir uzlaşmaya dönüştürüyor.

Bu farklı değerlendirmeler, söz konusu mutabakatın tam bir uzlaşmanın ürünü olmaktan çok, sahadaki gerçekler karşısında tarafların beklentilerini yeniden şekillendirmelerinin sonucu olduğunu gösteriyor.

Gerilimden diyaloğa dönüşün arka planı

Mutabakatın daha iyi anlaşılabilmesi için, bölgesel ve uluslararası gerilimlerin arttığı döneme dönmek gerekiyor. Bu süreçte İran ile ABD ve bazı bölgesel müttefikleri arasındaki siyasi, güvenlik ve ekonomik baskılar önemli ölçüde artmıştı.

Bu ortamda nükleer programın sınırlandırılmasından ekonomik baskıların artırılmasına ve bölgesel rollerin yeniden tanımlanmasına kadar birçok senaryo gündeme geldi. Ancak gelişmeler, yalnızca baskı araçlarıyla kesin sonuç elde etmenin ciddi zorluklarla karşılaştığını ortaya koydu.

Bu çerçevede zamanla yaklaşım değişikliğine işaret eden gelişmeler görüldü ve diplomatik temaslar yeniden canlandı. Bu dönüşüm, büyük ölçüde güvenlik, ekonomi ve jeopolitik faktörlerin bir araya gelerek gerilimin sürdürülmesinin maliyetini artırmasından kaynaklandı.

Stratejik ve ekonomik hesapların değişmesinde etkili faktörler

Tarafların hesaplarını değiştiren temel unsurlardan biri, çatışmaların hassas bölgelerde genişleme ihtimali ve bunun enerji güvenliği ile uluslararası ticaret yollarına etkisine ilişkin kaygılardı. Özellikle Hürmüz Boğazı dünyanın en önemli stratejik noktalarından biri olarak öne çıktı.

İkinci olarak, sahadaki deneyimler askeri araçların ve azami baskı politikalarının tek başına hedeflere ulaşmakta yetersiz kaldığını ve çoğu zaman krizleri daha da karmaşık hale getirdiğini gösterdi.

Üçüncü olarak ise dondurulmuş varlıklar ve yaptırımların ekonomik sonuçları gibi başlıklar yeniden müzakere edilebilir konular arasında yer aldı.

Bu faktörlerin birleşimi, sınırlı ve aşamalı da olsa, doğrudan çatışma senaryolarının yerini kontrollü etkileşim sürecine bırakmasına yol açtı.

14 maddelik mutabakatın genel içeriği

Mutabakatın temel başlıkları şu şekilde özetleniyor:

Askeri gerilimlerin kademeli olarak azaltılması ve doğrudan çatışmaların genişlemesinin önlenmesi.

Gelecekteki anlaşmalar çerçevesinde ekonomik baskıların ve yaptırımların azaltılma ihtimalinin değerlendirilmesi.

Petrol ihracatı ve ilgili ekonomik faaliyetlerin durumunu inceleyecek mekanizmaların oluşturulması.

Dondurulmuş varlıkların gündeme alınması ve bazı mali kaynakların aşamalı şekilde serbest bırakılmasının değerlendirilmesi.

Belirli zaman dilimlerinde daha ayrıntılı anlaşmalara ulaşmak amacıyla yeni bi müzakere sürecinin tanımlanması.

Belgenin en önemli özelliği, hiçbir maddenin derhâl veya kesin şekilde uygulanacak hükümler içermemesi; tüm adımların sonraki müzakere aşamalarındaki ilerlemeye bağlı olmasıdır.

Sonuç

Mevcut gelişmeler ışığında, İran ile ABD arasındaki 14 maddelik mutabakat ne nihai bir anlaşma, ne kapsamlı bir barış metni ne de iki ülke arasındaki tarihi anlaşmazlıkların sonu olarak değerlendirilebilir.

Belge, daha çok “aşamalı kriz yönetimi sürecinin başlangıcı” olarak görülmektedir. Amaç, gerilim seviyesini düşürmek ve sınırlı, kontrollü bir etkileşim çerçevesi oluşturmaktır.

Bu süreçte temel anlaşmazlıklar ortadan kalkmış değildir; ancak onlarla başa çıkma yöntemi değişmiştir. Doğrudan çatışmadan, kademeli yönetim ve aşamalı müzakere modeline geçilmektedir. Bu nedenle belirleyici unsur yalnızca mutabakatın içeriği değil, uygulanma süreci ve tarafların sonraki aşamalara bağlılığı olacaktır.

Görünen o ki İran ile ABD ilişkileri, ne krizin tamamen sona erdiği ne de geçmiş dönemin tümüyle sürdüğü bir evreye girmiştir. Daha çok, anlaşmazlıkların yönetilmesine yönelik yeni ve karmaşık bir dönemin başlangıcından söz etmek mümkündür.