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19 Haz 2026 11:13

İsviçre: İran-ABD görüşmeleri bugün gerçekleşmeyecek

İsviçre: İran-ABD görüşmeleri bugün gerçekleşmeyecek

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, İran ile ABD arasında bugün Cuma günü İsviçre'nin merkezindeki Bürgenstock bölgesinde yapılması planlanan görüşmelerin gerçekleştirilmeyeceğini duyurdu.

Reuters, İsviçre Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberinde, İran ve ABD heyetleri arasında bugün yapılması öngörülen görüşmenin iptal edildiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, İran ile ABD arasında savaşın sona erdirilmesine ilişkin Tahran-Washington mutabakatının uygulanmasını görüşmek amacıyla düzenlenmesi planlanan toplantının yapılmayacağı ifade edildi.

Açıklama, Beyaz Saray Sözcüsü'nün bir gece önce yaptığı duyurunun ardından geldi. Sözcü, ABD Başkan Yardımcısı J. D. Vance’in, İranlı müzakerecilerle görüşmek ve mutabakatın uygulanmasına ilişkin görüşmeleri başlatmak amacıyla İsviçre'ye gerçekleştirmesi planlanan ziyaretini iptal ettiğini açıklamıştı.

News ID 1937135

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