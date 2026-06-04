Hizbullah Lideri'nden İran'a teşekkür

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, İmam Humeyni’nin vefatının 37. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Şeyh Naim Kasım, İmam Humeyni’nin “insanlık için ilahi yolun tezahürlerinden biri” olduğunu ifade etti.

İran’daki İslam Devrimi’nin zulüm ve işgale karşı mücadele ilkelerine dayandığını ve “ne doğu ne batı” şiarını ortaya koyduğunu belirten Naim Kasım, Batı ve Doğu’nun İmam Humeyni liderliğindeki İran’ın siyasi deneyimini huzur içinde yürütmesine izin vermediğini, bu nedenle kibirli güçlerin İran’a karşı 8 yıllık bir savaş başlattığını hatırlattı.

Hizbullah lideri, tüm zorluklara rağmen İran’ın, liderliğinin, halkının, ordusunun ve seçkinlerinin direnişi sayesinde savaştan, ekonomik ablukadan ve uluslararası baskılardan galip çıktığını vurguladı.

Lübnan’daki son gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Kasım, “Washington mutabakatı” olarak nitelendirilen belgeyi doğrudan müzakerelerin “küçük düşürücü ve utanç verici” bir sonucu olarak tanımladı ve bunun Lübnan’ı “Büyük İsrail” projesine teslim etmeyi amaçladığını söyledi.

Naim Kasım, Hizbullah’ın ateşkes şartlarını şöyle sıraladı:

• Ateşkes kapsamlı olmalı, Lübnan’ın güneyi ile diğer bölgeleri arasında hiçbir ayrım yapılmamalıdır.

• Düşmana Lübnan’da öldürme özgürlüğü tanınmamalıdır.

• İşgal devam ettiği sürece direniş de devam edecektir.

• Lübnan köyleri güvensiz, bombalanmış ve yıkılmış olduğu ve insanlar öldürüldüğü sürece, Siyonist yerleşim birimleri de güvenli olmayacak ve düşman direnişin gücü ve şiddetiyle karşılaşacaktır.

Naim Kasım’ın mesajında ayrıca, temel hedefin İsrail saldırganlığının tamamen durdurulmasından geçen Lübnan egemenliği olduğu vurgulandı. Direnişin varlığı ile saldırganlığın durdurulması ve İsrail’in çekilmesi arasında herhangi bir bağlantı kurulmasının reddedildiği ifade edilen mesajda, Lübnan’ın iç işlerine, siyasi, ekonomik ve sosyal düzenine dış müdahale yapılmasına karşı çıkıldığı kaydedildi.

Şeyh Naim Kasım, Lübnan’da saldırganlığın durdurulması ve kapsamlı bir ateşkes sağlanması için çaba gösteren İran’a teşekkür etti.