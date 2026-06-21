Pezeşkiyan: İran, Pakistan ile kapsamlı işbrliğini genişletmeye kararlı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakavi ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve stratejik ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki kararlılığı vurguladı.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakavi, beraberindeki heyetle birlikte gerçekleştirdiği İran ziyareti kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

Görüşmede Pezeşkiyan, Pakistan hükümetinin ateşkes anlaşmasına ve savaşın sona ermesine yönelik diplomatik çabalara verdiği desteği takdir ederek, İslamabad’ın diplomasi sürecine yaptığı yapıcı katkının önemine dikkat çekti.

İran Cumhurbaşkanı ayrıca, Tahran’ın Pakistan ile tüm alanlarda ilişkileri derinleştirme konusunda ciddi bir iradeye sahip olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki mevcut potansiyelin daha etkin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bu kapsamda, İran İçişleri Bakanı başkanlığında; Tarım Bakanı, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı ile Ekonomi ve Maliye Bakanı’nın da yer alacağı üst düzey bir heyetin Pakistan’a ziyaret gerçekleştirmesi kararlaştırıldı. Heyetin ekonomik, ticari, yatırım ve diğer ortak işbirliği alanlarını ele alması bekleniyor.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakavi ise ateşkesin sağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın yanı sıra İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve İçişleri Bakanı Eskandar Mumini’nin diplomatik süreçlerin yönetimindeki rolünü takdir etti.

Nakavi ayrıca, İran ile Pakistan arasındaki ilişkilerin stratejik önemine vurgu yaparak, özellikle ekonomik ve ticari alanlarda işbirliğinin önemli ölçüde artırılması hedefinde olduklarını söyledi.

Nakavi, Pakistan’ın yeni Tahran Büyükelçisi’nin de iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve stratejik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla özel bir görevle çalışmalarına başlayacağını açıkladı.