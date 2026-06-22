Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Pakistan yolcusu

Pakistanlı diplomatik kaynaklar, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yarın İslamabad’a gerçekleştireceği ziyaretin detaylarını paylaştı.

Pezeşkiyan’ın günübirlik ziyareti çerçevesinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile görüşmeler yapacağı ifade edildi. Ziyaretin, İsviçre'de düzenlenen Lucerne Gölü Zirvesi'nde ele alınan konularla ilgili olacağı belirtilirken, görüşmelerde ikili ilişkiler, ticaret ve ortak çıkarlara dair başlıkların da gündeme gelmesi bekleniyor.

Pezeşkiyan’ın Pakistan ziyareti doğrulandı

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Halkla İlişkiler Genel Müdürü Habibullah Abbasi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Pakistan’ı ziyaret edeceğini duyurdu.