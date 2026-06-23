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23 Haz 2026 10:12

Pezeşkiyan'dan müzakere mesajı

Pezeşkiyan'dan müzakere mesajı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, müzakerelerin sonuç verebilmesi için tarafların üzerinde uzlaşılan yükümlülüklere tam olarak bağlı kalması gerektiğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Masud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda müzakerelerin başarısının, üzerinde anlaşmaya varılan taahhütlerin eksiksiz yerine getirilmesine bağlı olduğunu vurguladı.

Pezeşkiyan, “Müzakerelerin etkinliği, üzerinde mutabık kalınan yükümlülüklere tam bağlılık ve bunların doğru şekilde uygulanmasına bağlıdır” ifadelerini kullandı.

İlerleme düzeyinin, tarafların üstlendikleri sorumlulukları ne ölçüde hayata geçirdiğine göre değerlendirileceğini belirten Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ayrıca, mutabakat metninin dışında yapılan açıklamaların müzakerelerin ilerlemesine katkı sağlamadığını ifade etti.

News ID 1937193

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