Pezeşkiyan'dan müzakere mesajı

İran Cumhurbaşkanı Masud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda müzakerelerin başarısının, üzerinde anlaşmaya varılan taahhütlerin eksiksiz yerine getirilmesine bağlı olduğunu vurguladı.

Pezeşkiyan, “Müzakerelerin etkinliği, üzerinde mutabık kalınan yükümlülüklere tam bağlılık ve bunların doğru şekilde uygulanmasına bağlıdır” ifadelerini kullandı.

İlerleme düzeyinin, tarafların üstlendikleri sorumlulukları ne ölçüde hayata geçirdiğine göre değerlendirileceğini belirten Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ayrıca, mutabakat metninin dışında yapılan açıklamaların müzakerelerin ilerlemesine katkı sağlamadığını ifade etti.