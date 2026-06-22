Pezeşkiyan, İsviçre'deki görüşmeleri değerlendirdi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, esnaf ve tüccarların ulusal günü dolayısıyla yaptığı konuşmada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Pezeşkiyan, İsviçre'deki görüşmelere katışan İran müzakere ekibinin direnişi sayesinde karşı tarafın Lübnan konusunda geri adım atmak zorunda kaldığını söyledi. Pezeşkiyan, bunu “İran müzakere ekibinin büyük kazanımı” olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, yürütülen müzakerelerin İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney'in belirlediği çerçevede onur ve güçle devam ettiğini ve İran milletinin haklarının hiçbir şekilde görmezden gelinmesine izin verilmeyeceğini dile getirdi.

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi’nde sürecin oy birliğiyle onaylandığının altını çizen Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, sahadaki kazanımların diplomatik alanda da pekiştirilmesi gerektiğine inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bölgesel işbirliğin önemine değinerek, “Bölge dışından gelen güçler her zaman bölge ülkeleri arasında ihtilaf çıkarmaya çalışmıştır, buna karşı dikkatli olmalıyız” dedi.

Pezeşkiyan İran halkına hitaben, “Dil, etnik köken, ırk, cinsiyet ve mezhep farkı gözetmeksizin hep birlikte, güçlü bir İran inşa etmeliyiz” diye konuştu.