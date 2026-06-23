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23 Haz 2026 17:16

Pezeşkiyan ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir İslamabad’da görüştü

Pezeşkiyan ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir İslamabad’da görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyen, resmi temaslar için gittiği İslamabad’da Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir ile görüştü.

Pakistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre,  görüşmede bölgedeki son gelişmeler, ikili ilişkiler ve Tahran-İslamabad stratejik işbirliğini genişletme konusu ele alındı.

Bu görüşmede, iki taraf diplomatik, güvenlik ve savunma işbirliğinde kaydedilen ilerlemeyi gözden geçirdi ve güvenlik alanında ikili koordinasyonun güçlendirilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Ziyaret çerçevesinde Pezeşkiyan’ın, Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya gelerek ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konuları görüşmesi bekleniyor.

Hükümet yetkililerinin verdiği bilgiye göre, görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulunacak.

Ziyaretin, İran ile Pakistan arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesine, bölgesel istikrarın desteklenmesine ve ekonomik işbirliğinin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

News ID 1937202

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