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30 Haz 2026 07:31

Pezeşkiyan: ABD mutabakata bağlı kalırsa biz de taahhütlerimizi yerine getiririz

Pezeşkiyan: ABD mutabakata bağlı kalırsa biz de taahhütlerimizi yerine getiririz

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD'nin mutabakat hükümlerine uyması halinde Tahran'ın da yükümlülüklerini yerine getireceğini belirterek, tehditlere karşı akılcı yaklaşım ile kararlı savunma anlayışını sürdüreceklerini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin mutabakata bağlı kalması halinde İran'ın da taahhütlerini yerine getireceğini ifade etti.

Pezeşkiyan, "Mutabakat karşılıklı bir konudur. Amerikan tarafı mutabakat metnine bağlı kalırsa biz de taahhütlerimizi yerine getiririz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, "Mantık dışı söylemler ve temelsiz tehditler karşısındaki yaklaşımımız, karar alma süreçlerinde akılcılık ve insan onuruna bağlı kalmak; gerektiğinde ise kararlı ve tereddütsüz şekilde ülkemizi savunmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

News ID 1937290

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