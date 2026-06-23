Danimarka Tahran Büyükelçiliğini yeniden açtı

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen’e göre, Tahran’daki Danimarka Büyükelçiliği yeniden hizmet vermeye başladı.

Büyükelçilik, İran’daki ciddi güvenlik durumu nedeniyle 10 Mart 2026 tarihinden bu yana kamuya kapalı tutuluyordu.

Yapılan açıklamada, İran’daki güvenlik ortamında yaşanan gelişmeler doğrultusunda büyükelçiliğin yeniden açıldığı belirtildi.

Danimarka’nın İran Büyükelçisi’nin ise 19 Haziran’dan bu yana Tahran’daki büyükelçilik binasında görev yaptığı ve İran makamlarının yeniden açılış konusunda bilgilendirildiği ifade edildi.