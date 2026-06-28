İran Dışişleri'nden ABD'nin saldırılarına sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı'nın, ABD'nin 28 Haziran 2026'da savaşın sona ermesine ilişkin mutabakatı yeniden ihlal etmesine dair bir bildiri yayımladı:

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ordusunun 28 Haziran 2026 Pazar günü erken saatlerde ülkenin güney kıyılarındaki bazı izleme ve gözetleme tesislerine düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınamaktadır.

Bakanlık, bu saldırıların BM Şartı'nın 2. maddesinin 4. fıkrasının açık ihlali ve ayrıca 18 Haziran 2026 tarihli savaşın sona ermesine ilişkin mutabakat muhtırasının birinci maddesinin açık ihlali olduğunu belirtti.

Açıklamada, "Bu saldırılar, ABD yönetiminin kendi taahhütlerine hiçbir değer vermediğini ve anlaşmaları ihlal etmenin bu rejimin doğasının bir parçası olduğunu göstermektedir." ifadelerine yer verildi.

İran İslam Cumhuriyeti, BM Güvenlik Konseyi ile BM Genel Sekreteri'nin uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına ilişkin sorumluluklarını hatırlatarak, BM Şartı'nın 51. maddesi uyarınca ABD'nin askeri saldırıları karşısında İran'ın ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma konusundaki kararlılığını bir kez daha vurguladı.