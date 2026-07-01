Katar ile ABD arasında İran ve Lübnan gündemi

Katar Dışişleri Bakanlığı, Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, Steve Witkoff ve Jared Kushner ile bir araya gelerek bölgedeki son gelişmeleri ve Lübnan'daki ateşkes konusunu değerlendirdiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre görüşmede Al Sani, Doha'nın bölgede güvenlik ve istikrarı güçlendirecek kapsamlı bir çözüme ulaşılması amacıyla arabuluculuk çabalarını sürdürme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Açıklamada ayrıca Witkoff ve Kushner'in, Katar'ın Pakistan ile işbirliği içinde İran ile yürütülen müzakerelerin kolaylaştırılmasına yönelik rolünü takdir ettikleri belirtildi. Tarafların, Washington'ın diplomatik sürece bağlılığını ve kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılmasına yönelik çabaları desteklemeyi sürdüreceğini ifade ettiği aktarıldı.