İran, Katar'ın Hürmüz Boğazı iddiasına tepki gösterdi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Katar Dışişleri Bakanlığı'nın 7 Temmuz Salı günü Hürmüz Boğazı'nda Katar bağlantılı bir gemiye yönelik düzenlendiği öne sürülen saldırıyla ilgili İran'a yönelttiği suçlamaların soru işaretleri doğurduğunu ve iyi komşuluk ilkesiyle bağdaşmadığını belirterek, bu yaklaşımın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Bekayi, 18 Haziran 2026 tarihli savaşın sona erdirilmesine ilişkin mutabakat muhtırasının 5. maddesine işaret ederek, bu madde kapsamında İran'ın Hürmüz Boğazı'nın gelecekteki yönetimi ve denizcilik hizmetlerinin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirleri alma sorumluluğunu üstlendiğini ifade etti.

İran'ın bu yükümlülüklerini ciddiyetle yerine getirdiğini vurgulayan Bekayi, bölge ülkelerinden, özellikle de mutabakatın ayrıntılarına arabulucu sıfatıyla vakıf olan Katar'dan ve denizcilik şirketlerinden söz konusu mutabakata aykırı davranışlardan kaçınmalarını beklediklerini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bazı ticari gemilerin İran ile koordine edilmeyen rotaları kullanması ve gemilerin otomatik tanımlama sistemi (AIS/GPS) verilerini kapatması veya değiştirmesi nedeniyle gemilerin izleme ve güvenlik sistemlerinden çıkarıldığını belirtti.

Bekayi, bu tür uygulamaların çarpışma riskini artıracağını, çevresel sorunlara yol açabileceğini, deniz ulaşım güvenliğini tehlikeye atacağını ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nda güvenli deniz trafiğini kolaylaştırmaya yönelik çabalarını sekteye uğratacağını ifade etti.