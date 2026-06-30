Katar: ABD ve İran Doha'da görüşmeyecek

Arap medyasına göre; Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ABD elçileri Jared Kushner ve Steve Witkoff'un ülkenin başkenti Doha'da bulunduğunu ancak İranlı yetkililerle doğrudan görüşme yapmayacaklarını bildirdi.

Sözcü, iki elçinin arabulucularla görüşeceğini ve müzakerelerin ilerleyişini ele alacağını belirtti. Ayrıca, dondurulmuş İran varlıklarının 6 milyar dolarının henüz Tahran'a transfer edilmediğini de sözlerine ekledi.

Ensari, dondurulmuş İran fonları meselesinin Tahran ve Washington arasındaki müzakerelerin ilerleyişiyle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.

İran: ABD tarafıyla herhangi bir görüşme planlanmadı

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın, Tahran ve Washington arasındaki geçici anlaşmanın uygulanmasını görüşmek üzere bugün arabulucu Katar ile görüşme yapacağını ve İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasının görüşmelerin önemli bir konusu olacağını söyledi.

Bekayi, yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde ABD tarafıyla herhangi bir görüşme planlanmadığını ve dondurulmuş fonların serbest bırakılması için adımların atıldığını belirtti.



