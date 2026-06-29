İran: Doha’da ABD tarafıyla görüşme olmayacak

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bekayi, Tahran’ın önceliğinin, imzalanan mutabakat zaptının hükümlerinin tam olarak uygulanmasını sağlamak olduğunu vurguladı. Sözcü, İran'ın taleplerinin hayata geçirilmesi için süreci özenle takip ettiklerini belirtti.

"İran heyeti Doha'ya gidecek"

Bekayi, "ABD'nin 10. madde (petrol satışı) kapsamındaki taahhüdüne ilişkin gerekli izinler Washington tarafından verilmiş durumdadır ve uygulama süreci yakından takip edilmektedir. 11. madde (dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması) ile ilgili uygulama süreci de devam etmektedir. Bu çerçevede, İran'dan uzman bir heyet bu hafta Doha'ya gidecek" dedi.

Belirlenen çalışma grupları kapsamında nihai anlaşma görüşmelerinin ne zaman başlayacağına dair soruya Bekayi, “Henüz nihai anlaşma aşamasına geçilmedi” yanıtını verdi.

Mutabakat zaptının 13. maddesine atıfta bulunan Bekayi, görüşmelerin başlayabilmesi için 1, 4, 5, 10 ve 11. maddelerin hayata geçirilmesi ve bu sürecin sürekliliğinin sağlanması gerektiğini hatırlattı.

ABD’li yetkililerin iddialarına yanıt

ABD'li üst düzey yetkililerin, İranlı uzman heyetiyle eş zamanlı olarak Doha'ya gideceği yönündeki iddialarına Bekayi’den yanıt geldi.

Bu iki gelişmenin birbiriyle bağlantılı olmadığını anlatan Sözcü, "Önümüzdeki günlerde Amerikan tarafıyla hiçbir düzeyde görüşme planlanmamaktadır. ABD temsilcilerinin Katar'a seyahat etmesi, İran heyetinin mutabakat zaptı hükümlerinin, özellikle de 11. maddenin uygulanmasını takip etmek amacıyla yapacağı ziyaretle ilgili değildir” diye konuştu.

İran’ın Katar Büyükelçiliği de, İran'la toplantının yarın Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını öne süren ABD Başkanı Donald Trump’ın iddialarını yalanlamıştı.