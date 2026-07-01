İran ve Çin, ŞİÖ Kalkınma Bankası'nı öasaya yatırdı

İran Merkez Bankası Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ebulfazl Kudei, Çin'in Şıncın kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Kalkınma Bankası'nın kuruluşuna ilişkin dördüncü istişare toplantısına katıldı.

30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen iki günlük toplantıda, ŞİÖ üyesi ülkeler ile bazı gözlemci ülkelerin temsilcileri, bankanın kuruluş sürecini hızlandırmaya yönelik teknik, idari ve kurumsal mekanizmaları ele aldı.

Toplantıda yeni kalkınma bankasının faaliyete geçirilmesine yönelik stratejik kararlar alınırken, Kudei de İran'ın yaklaşımını aktararak üye ülkeler arasındaki ekonomik iş birliğini artıracak uygulamaya dönük öneriler sundu.

İran Merkez Bankası, Tahran'ın uzman görüşleri ve aktif katılımıyla ŞİÖ bünyesindeki parasal ve bankacılık iş birliğini güçlendirmeyi, ayrıca örgütün sunduğu imkanlardan yararlanarak ekonomik ilişkileri geliştirmeyi hedeflediğini belirtti.