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26 Haz 2026 14:43

ŞİÖ Genel Sekreteri İran-ABD mutabakatını memnuniyetle karşıladı

ŞİÖ Genel Sekreteri İran-ABD mutabakatını memnuniyetle karşıladı

Şanghay İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri, İran'ın Çin Büyükelçisi ile görüşmesinde, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın bölgede güvenlik ve barışın güçlenmesine katkı sunmasını temenni etti.

İran'ın Çin Büyükelçisi Abdulrıza Rahmani Fazli, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Nurlan Yermekbayev ile bir araya geldi.

Yermekbayev, görüşmede Kırgızistan'ın dönem başkanlığı sürecinde düzenlenecek örgütün başlıca etkinliklerine ilişkin hazırlıklar ile İran'ın ŞİÖ bünyesinde sunduğu çeşitli girişimlerde kaydedilen ilerlemeler hakkında bilgi verdi.

Yermekbayev ayrıca, İran'ın kendisini "Şehit Rehber" olarak nitelendirilen Ayetullah Seyyid Ali Hamaney'in cenaze törenine davet etmesinden dolayı teşekkür ederek, İran'a ziyaret gerçekleştirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Görüşmede Yermekbayev, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın bölgede güvenlik ve barışın güçlenmesine katkı sağlamasını umduğunu da dile getirdi.

İran'ın Çin Büyükelçisi Rahmani Fazli ise ŞİÖ'nün, İran'ın önem verdiği konulara yönelik sürekli desteği ve ilgisi nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Taraflar ayrıca, Şanghay İşbirliği Örgütü çerçevesindeki pratik işbirliğini daha da geliştirme yönündeki karşılıklı iradelerini yineledi.

News ID 1937236

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