Erdoğan'dan "İran-ABD müzakereleri" açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

İki lider, baş başa gerçekleştirdikleri kritik görüşme öncesinde dünya basınının yakından takip ettiği ortak bir basın açıklaması yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

İran-Amerika ilişkilerini daha olumlu bir düzleme kavuşturmak için gayret gösterdiklerini belirten Erdoğan, dünya barışına katkı sunmak adına ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Erdoğan ayrıca, Gazze'de kalıcı barışın sağlanması noktasında bu Liderler Zirvesi'ni ve Trump ile yapacağı istişareleri çok önemsediğini dile getirdi.

F-35 konusunun Türkiye için yeni bir gündem olmadığını hatırlatan Erdoğan, "Biz 5 uçağın da sözünü aldık. Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü bulunuyor.

Bu zirvede yapacağımız görüşmeyle aldığımız sözü geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır ve bu zirveden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İki liderin Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmeleri de zirve kapsamında detaylıca ele alacağını belirten Erdoğan, atılacak adımların bu görüşmeler doğrultusunda şekilleneceğini kaydetti.

