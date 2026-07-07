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7 Tem 2026 09:15

İran'dan Almanya'ya "Hürmüz Boğazı" tepkisi

İran'dan Almanya'ya "Hürmüz Boğazı" tepkisi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Almanya Dışişleri Bakanı'nın Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarını sert sözlerle eleştirerek, Berlin yönetimini İran'a yönelik saldırılara ortak olmakla suçladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Almanya Dışişleri Bakanı'nın Hürmüz Boğazı hakkındaki ifadelerini "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Bekayi, söz konusu açıklamaların olayları ters yüz ettiğini ve kelime oyunları içerdiğini savunarak, bunun Mephistopheles karakterini hatırlattığını ifade etti.

Açıklamasında Almanya'nın İran'a yönelik askeri saldırıya ortak olduğunu da dile getiren Bekayi, Berlin yönetiminin bu nedenle hesap vermesi ve hukuka aykırı eylemlerinden kaynaklanan tazminatı ödemesi gerektiğini söyledi.

İranlı sözcü, Almanya'nın bu tür açıklamalarla sorumluluktan kaçamayacağını belirterek, Berlin'i İran halkına karşı işlendiğini yasa dışı savaş ve savaş suçlarına ortak olmakla suçladı.

News ID 1937403

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