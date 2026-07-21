İran'ın Bağdat Büyükelçisi Irak Başbakanı ile görüştü

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al-i Sadık, Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi ile bir araya geldi.

Görüşmede taraflar, dost iki ülkenin ortak çıkarlarının korunması ile bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi doğrultusunda çeşitli alanlardaki iş birliğinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Toplantıda ayrıca, Irak Başbakanı'nın hafta sonunda Tahran'a gerçekleştirmesi planlanan resmi ziyaretin son hazırlıkları ele alındı.

Taraflar, ziyaretin gündem maddeleri ve görüşülecek dosyalar hakkında istişarelerde bulunarak, Tahran ile Bağdat arasındaki ikili iş birliğinin geliştirilmesi, ortaklığın derinleştirilmesi ve karşılıklı önem taşıyan konularda koordinasyonun artırılmasına yönelik hazırlıkları değerlendirdi.