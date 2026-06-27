ABD'nin ateşkes ihlali pişmanlıkla sonuçlanacak

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD'yi ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

ABD'nin müzakereler devam ederken bir kez daha İran'a saldırı düzenlediğini belirten Azizi, "ABD'nin yenilgiye uğramış başkanı, müzakere ya da ateşkes ilkelerine bağlı olmadığını bir kez daha göstermiştir." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, ateşkesin "pervasızca ihlal edilmesinin" geçmişte olduğu gibi yine geri adım ve pişmanlıkla sonuçlanacağını ifade etti.

Azizi ayrıca, "Suçlama oyunu artık işe yaramıyor." değerlendirmesinde bulundu.