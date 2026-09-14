Ensarullah güçleri Babülmendep’e hâkim stratejik tepeleri ele geçirdi

Yemenli kaynaklar, Sky News Arabia kanalına yaptıkları açıklamada, Ensarullah güçlerinin Babülmendep Boğazı ve çevresindeki kıyılara hâkim olan Kahbub tepeleri silsilesinin kontrolünü ele geçirmeyi başardığını bildirdi. Kaynaklar ayrıca güçlerin Taiz’in güneyindeki yüksek noktalarda konuşlandığını ve bölgeyi kuşatmaya çalıştığını belirtti.

Fransız Haber Ajansı (AFP) da Yemenli bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Ensarullah güçlerinin Babülmendep Boğazı ile boğazın ortasında bulunan Meyyun Adası’nın kontrolünü ele geçirme sürecini tamamladığını aktardı.

Kaynak, Suudi Arabistan’a bağlı paralı askerlerin kaçmasının ardından Ensarullah güçlerini taşıyan teknelerin Meyyun Adası’na ulaştığını söyledi.

Görgü tanıkları da Ensarullah hareketine bağlı Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin Babülmendep kıyılarında konuşlandığını bildirdi.