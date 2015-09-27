Al-i Suud’un kendi sorumluluğundan kaçması daha acı verici

MHA - Kutsal Savunma Müzesi’nde bir konuşma yapan İslam İnkılabı Rehberi Başdanışmanı Tümgeneral Yahya Safevi, Suudi Arabistan Krallığı'nın kendi sorlumluğundan kaçarak, Mina faciasına İslam ve insanlık dışı bir tavırla yaklaşmasının bu faciadan da daha acı verici olduğunu belirtti.

Tümgeneral Safevi, Suudilerin Mekke'ye gönderilen insani yardımlara mani olduklarını söyleyerek, “Suudiler, vatandaş hacılarımızın kimliğini belirlemek için Mekke’ye gönderilen heyete de karşı çıktılar. İşte bu olay Suud Rejimi’nin ne kadar kibirli ve cahil olduğunu gösteriyor” dedi.

İslam İnkılabı Rehberi Başdanışmanı Tümgeneral Safevi, “Suud Rejimi bu olayın sorumluluğunu üstlenmeli ve İran halkı ve bütün milletlerden özür dilemelidir. Suud Rejimi hac merasiminin idaresinde kifayetsizdir ve müslümanların Mekke, Medine ve hac merasiminin yönetilmesi için bir care düşünmeleri gerekiyor” diye ekledi.

Hacılara güven sağlamakta Suudilerin yetersiz kaldığını ifade eden Tümgeneral Safevi, İslam ülkelerinin kibirli Suud Rejimi karşısında etkin bir tumum sergilemeleri gerektiğini kaydederek, bu facianın nedenlerini araştıracak özel bir komitenin oluşturulmasını da önerdi.

M.K