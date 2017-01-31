Bölgedeki sorunların çözüm yolu şiddet değildir

Bir askeri heyet başkanlığında Tahran’da bulunan Ermenistan Savunma Bakanı Vigen Sarkisyan, İranlı mevkidaşı General Hüseyin Dehgan ile bir araya geldi.

İki ülke savunma bakanları arasında gerçekleşen görüşmede İran-Ermenistan ilişkileri başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

İran Savunma Bakanı General Dehgan, iki ülke arasındaki ilişkilere işaret ederek, ülkesinin her zaman komşuların sınırlarına saygı gösterdiğini, ayrıca bölgede istikrar ve barışın sağlanması doğrultusunda İran’ın ağır maliyet ödediğine dikkati çekti.

Bölgedeki sorunların çözüm yolunun siyasi müzakerelerin olduğunu ifade eden General Dehgan, “Ortadağu'da şiddet ve zorbalığın uygulanması kabul edilemez. İran İslam Cumhuriyeti sorunların çözümü yönünde tüm gayretiyle çaba sarfedecektir. İran politikasına göre, teröre karşı mücadele kesin ve devamlı olarak olmalıdır” açıklamalarında bulundu.

İran Savunma Bakanı ilaveten, “Siyonist Rejim’in Filistin topraklarında sürdürdüğü inşaat projeleri hem uluslararası hukuka aykırıdır hem de Ortadoğu’yu istikrarsızlığa sürüklüyor. Kapsamlı olarak onlara karşı önlem alınması lazım” değerlendirmesini yaptı.

Ermenistan Savunma Bakanı da bu görüşmede, Karabağ meselesine işaret ederek, bu sorunun çözümü yönünde İran’ın etkin rolüne sıcak baktığını açıklayarak, Karabağ sorunun çözüm yolunun askeri olmadığını vurguladı.

Son olarak Ermenistanlı yetkili, askeri ve savunma alanlarında İran’la işbirliğini geliştirmeye hazırlıklı olduklarını ifade etti.