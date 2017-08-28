Macron'dan Erdoğan'a tutuklu Fransız gazeteci için ikinci telefon

Sputnik'in haberine göre, Bureau, geçen ay Türkiye-Irak sınırındaki Habur kapısından geçerken gözaltına alınmıştı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada iki liderin ve bakanların konuyla ilgili olarak olumlu bir sonuç elde etmek amacıyla temaslarını sürdürmelerine karar verildiği belirtildi.

Macron ve Erdoğan'ın Suriye, Irak ve Körfez'deki durumu da görüştükleri ifade edildi. Macron daha önce de konuyla ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon etmişti.

Fransız gazeteci, YPG üyesi olduğu şüphesiyle ağustos ayı başında tutuklanarak Şırnak T Tipi Cezaevi'ne gönderilmişti. Loup Bureau'nun dosyasına gizlilik kararı konmuştu.

Loup Bureau'nun üzerinde çıkan dijital materyaller arasında bulunan, üniversitede YPG üzerine hazırladığı tez ve bazı fotoğraflar, tutuklanmasına gerekçe sayıldı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu'nun aralarında olduğu uluslararası gazetecilik örgütleri, 27 yaşındaki gazetecinin serbest bırakılmasını talep ediyor.