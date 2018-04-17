Hizbullah: ABD, Suriye’de amaçlarına ulaşamadı

Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Suriye’deki son gelişmeleri değerlendirerek, “ABD Başkanı Donald Trump, küresel bir savaşa girmenin ülkesi için zararlı olduğunu anladı. Suriye saldırısı kendisini göstermekten başka bir şey değildi” dedi.

Şeyh Naim Kasım, “Suriye’deki üçlü saldırı amaçlarına ulaşamadi, çünkü bu ülkede hiçbir şey değişmedi. Bu saldırı sonucu sadece üç kişi yaralandı ve daha önce bombalanan bölgeler tekrar bombalandı” ifadelerini kullandı.

ABD ile müttefiklerinin Suriye saldırısına yönelik askeri bir karşılığa ihtiyaç duyulmadığını belirten Şeyh Naim Kasım, şunları kaydetti: Atılan100 füzenin 70’i Suriye hava savunma sistemi tarafından imha edildi, bunlar saldırının başarısız olduğu anlamına geliyor.

ABD’lilerin saldırı öncesi Suriye'de siyasi bir çözüme hazır olmadığını söyleyen Şeyh Naim Kasım, “Amerika, Suriye'ye saldırı düzenleyerek (Suriye konulu) siyasi müzakerelerdeki konumunu iyileştirmeye çalıştı, fakat direniş güçlerinin sahadaki zaferleri onları şaşırttı” açıklamalarında bulundu.

Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı, bazı Arap devletlerinin kışkırtıcı eylemler vasıtasıyla ABD ve müttefiklerinin Suriye saldırısına destek verdiğini ifade ederek, “Suudi Arabistan, Suriye'ye karşı kapsamlı bir savaşın açılmasını istiyor” değerlendirmesini yaptı.

Hizbullah Hareketi’nin Suriye’de çıkar peşinde olmadığını aktaran Şeyh Naim Kasım, “Bizim için önemli olan Suriye'nin güçlü bir devlet olarak ayakta durmasıdır” diye konuştu.