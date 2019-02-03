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3 Şubat 2019 - 14:02

Yüksek rütbeli Suudi subayları Yemen'de tutuklu

Yüksek rütbeli Suudi subayları Yemen'de tutuklu

Yemen’de Husi yönetimine bağlı Esirler Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtaza, Yüksek rütbeli Suudi subayların bu güçler tarafından esir alındığını duyurdu.

Al Nashra sitesinde yer alan habere göre, Yemen’de Husi yönetimine bağlı Esirler Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtaza, bu ülkenin ordusu tarafından esir alınan kişiler içinde Yüksek rütbeli Suudi subayların da bulunduğunu bildirdi.

Abdulkadir el-Murtaza sözlerinin devamında “Suudi ve BAE’li esirlerin ayrıntılarını uygun bir zamanda yayınlayacağız” ifadesini kullandı.

Yemenli yetkili ilaveten “BAE tutuklu takasını dikkate almadığı için bu konuda bir sonraki tur müzakerelerin yapılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Yemen silahlı kuvvetleri birçok kez koalisyon unsurlarıyla savaş sırasında Suudi ve BAE’li subayların esir alındığını açıklamıştı.

News Code 1876350
Ruya FEREYDUNI

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