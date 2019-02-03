Yüksek rütbeli Suudi subayları Yemen'de tutuklu

Al Nashra sitesinde yer alan habere göre, Yemen’de Husi yönetimine bağlı Esirler Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtaza, bu ülkenin ordusu tarafından esir alınan kişiler içinde Yüksek rütbeli Suudi subayların da bulunduğunu bildirdi.

Abdulkadir el-Murtaza sözlerinin devamında “Suudi ve BAE’li esirlerin ayrıntılarını uygun bir zamanda yayınlayacağız” ifadesini kullandı.

Yemenli yetkili ilaveten “BAE tutuklu takasını dikkate almadığı için bu konuda bir sonraki tur müzakerelerin yapılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Yemen silahlı kuvvetleri birçok kez koalisyon unsurlarıyla savaş sırasında Suudi ve BAE’li subayların esir alındığını açıklamıştı.