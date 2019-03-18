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18 Mart 2019 - 14:13

Ensarullah:

Suudiler 'tutuklu takası' anlaşmasının uygulanmasını engelliyor

Suudiler 'tutuklu takası' anlaşmasının uygulanmasını engelliyor

Yemen Ensarullah Hareketi’ne bağlı Ulusal Esirler İşleri Komitesi Başkanı Abdulkadir Murtaza, Suudi Arabistan’ın tutuklu takası anlaşmasının yürürlüğe girmesini engellediğini açıkladı.

Sputnik’in aktardığı habere göre, Yemen Ensarullah Hareketi’ne bağlı Ulusal Esirler İşleri Komitesi Başkanı Abdulkadir Murtaza, Facebook sayfasında paylaştığı bir yazıda, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun tutuklu takası anlaşmasının yürürlüğe girmesini engellediğini bildirdi.

Abdulkadir Murtaza paylaşımında, "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona bağlı birlikler Suudi üst düzey yetkililerinin baskısı altında tutuklu takası anlaşmasının uygulanmasını engelliyor." ifadesini kullandı.

News Code 1877432
Ruya FEREYDUNI

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