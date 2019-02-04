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4 Şubat 2019 - 14:16

Devrim Lideri’nden İran'ın en büyük kütüphanesine özel hediye

Devrim Lideri’nden İran'ın en büyük kütüphanesine özel hediye

Meşhed'deki İmam Humeyni (ra) Kütüphanesinin açılış töreninde, İran Kütüphaneler Kurumu Başkanı Mohtarpur, Devrim Lideri’nin kütüphaneye özel bir Kuran-ı Kerim armağan ettiğini açıkladı.

Meşhed kentinde kurulan İran’ın en büyük kütüphanesinin açılış töreni bugün sabah saatlerinde gerçekleşti. Törene İslami İrşad ve Kültür Bakanı Seyyid Abbas Salihi ve İran Kütüphaneler Kurumu Başkanı Alirıza Mohtarpur’un yanı sıra kültür dünyasından isimler katıldı.

Açılış töreninde konuşma yapan Mohtarpur, kütüphaneye Devrim Lideri tarafından birer Kuran-ı Kerim’in armağan edildiğini bildirdi.

Devrim Lideri, hediye ettiği Kuran-ı Kerim’in ilk sayfasında, “Meşhed'in İmam Humeyni (ra) Kütüphanesine birer armağan, çalışanlarının sundukları hizmetleriyle gösterdikleri çabaları için” notunu ekledi.

Meşhed kentindeki İmam Humeyni (ra) Kütüphanesi İran’da kültür alanında yapılan en büyük projelerden biri sayılıyor.

News Code 1876385
Muhammed BURHAN

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