İran'dan Avrupa'ya "anlaşma" uyarısı

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Lübnan’ın Almayadeen kanalına verdiği bir röportajda, “Batılı ülkeler İslam Devrimi’nin zafere ulaştığı günden beri çeşitli bahanelerle bizim yönetim tarzımıza müdahalede bulunmaya çalıştı. Ancak onların İran karşıtı yaptırımları başarısız kalınca 5 + 1 grubu vasıtasıyla bizimle iletişime geçmek zorunda kaldılar.” ifadelerinde bulundu.

Salihi uranyum zenginleştirme kabiliyeti başta olmak üzere İran’ın nükleer alanındaki yüksek kapasitesine ve Batı ile ABD’nin buna karşı çıkma çabalarına değinerek, Avrupa’nın anlaşmaya yönelik taahhütlerini yerine getirmemesi takdirde Tahran’ın çeşitli seçenekleri inceleyeceğini bildirdi.

Ali Ekber Salihi sözlerini şu şekilde sürdürdü: İran anlaşmaya attığı imza dolayısıyla teknik açıdan herhangi bir kayıba uğramamıştır ve işte bu konu da Donald Trump’ı öfkelendirmeye yetiyor. Anlaşma çerçevesinde nükleer faaliyetlerimize bazı sınırlamaların uygulanmasına rağmen anlaşma öncesine geri dönüşümüz pek de zor olmayacak. Nükleer anlaşma ortadan kaybolursa biz daha rahat bir şekilde davranıp kararlarımızı değiştirmeyi bile gözden geçireceğiz. Bölgesel nükleer işbirliği ise ülkemiz ile Fars Körfezi’ne kıyısı bulunan ülkeler arasındaki güveni yeniden oluşturma potansiyeline sahiptir. Bu konuda edindiğimiz tecrübeleri bölgedeki ülkelerle paylaşmaya hazırız.