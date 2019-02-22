İran: Suudi Arabistan'la müzakereye hazırız

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Al Jazeera kanalına verdiği özel röportajda gündemdeki konuları değerlendirdi.

Ülkenin nükleer programı konusunda teknik bakımdan herhangi bir sorunu olmadığını belirten Salihi, “İran geregirse nükleer faaliyetlerini 2015’teki anlaşma öncesi dönemkinden daha yüksek bir düzeyde devam edebilir.” dedi.

Salihi, son günlerde Polonya’nın ev sahipliğini yaptığı Varşova Zirvesi hakkında, şu açıklamalarda bulundu:

“Bu toplantı İran İslam Cumhuriyeti için hiçbir önem taşımamaktadır. Avrupa ülkelerinin dışişleri bakanları ve üst düzey yetkililerinin bulunmaması zirvenin başarısızlığını gösteriyor. İran, politikalarını başarısız konferanslara değil, bölgedeki mevcut koşullara göre oluşturuyor.”

Salihi, İran’ın füze programının asla müzakere edilmeyeciğini ifade ederek, İsrail’le olası savaş hakkında, “İsrail bölgede hiçbir ağırlığa sahip değil. Onların böyle tehditleri çok gülünç.” değerlendirmesinde bulundu.

İran-Suudi Arabistan ilişkilerine ilişkin Ali Ekber Salihi, Tahran’ın bu ülke ile müzakere etmeye hazır olduğunu kaydetti.