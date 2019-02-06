AB, İran'ı ABD yaptırımlarından muaf tutmaya çalışıyor

Fransa haber ajansının aktardı habere göre, Avrupa Birliği'nin ABD Büyükelçisi David O'Sullivan Washington’un İran’la olan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesine ilişkin Atlantik Konseyi’ne yaptığı bir açıklamada, bu anlaşmanın BM tarafından onaylandığını ve İran ile ekonomik işbirliğini geniş çapta kapsadığını belirtti.

İran’la 2016’da yapılan nükleer anlaşmaya dikkati çeken David O'Sullivan “Batı’nın İran’la olan nükleer anlaşması uluslararası toplumdaki güvenliğin artmasına sebep oldu” diye konuştu.

Görevini birtirmek için sadece bir ayı olan O'Sullivan ilaveten ABD ile AB’nin İran karşıtı yaptırımlar konusunda müzakerelerinin süreceğini duyurdu.

O’Sullivan aynı zamanda AB’nin İran’la mali mekanizması konusunda da şöyle dedi: Avrupa, İran’ı ABD yaptırımlarından muaf tutmaya çalışıyor ve bu konu karşılıklı müzakerelerde incelenmektedir.