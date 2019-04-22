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22 Nisan 2019 - 11:12

ABD, İran yaptırımlarında muafiyete son vermeyi planlıyor

ABD, İran yaptırımlarında muafiyete son vermeyi planlıyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, daha önce İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceğini açıklayacağı iddia edildi.

BBC Türkçe'nin iddiasına göre, ABD'nin Türkiye dahil 8 ülkeyi İran yaptırımlarından muaf tutmaya son vermeyi planladığı belirtiliyor.

Amerikan Washington Post gazetesinin köşe yazarlarından Josh Rogin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bugün, 2 Mayıs'tan itibaren 8 ülkenin (Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Türkiye, İtalya ve Yunanistan) İran'a yönelik yaptırımlardan muaf tutulmasına son verileceğini açıklayacağını yazmıştı.

Financial Times ve Reuters haber ajansına konuşan üst düzey ABD'li yetkililer de, Mike Pompeo'nun bugün konuyla ilgili bir açıklama yapacağını doğruladı.

Financial Times'ın internet sitesindeki haberde, ABD'nin aldığı bu kararla İran üzerindeki baskıyı artırmak istediği belirtiliyor.

News Code 1878133
Muhammed BURHAN

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