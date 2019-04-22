ABD, İran yaptırımlarında muafiyete son vermeyi planlıyor

BBC Türkçe'nin iddiasına göre, ABD'nin Türkiye dahil 8 ülkeyi İran yaptırımlarından muaf tutmaya son vermeyi planladığı belirtiliyor.

Amerikan Washington Post gazetesinin köşe yazarlarından Josh Rogin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bugün, 2 Mayıs'tan itibaren 8 ülkenin (Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Türkiye, İtalya ve Yunanistan) İran'a yönelik yaptırımlardan muaf tutulmasına son verileceğini açıklayacağını yazmıştı.

Financial Times ve Reuters haber ajansına konuşan üst düzey ABD'li yetkililer de, Mike Pompeo'nun bugün konuyla ilgili bir açıklama yapacağını doğruladı.

Financial Times'ın internet sitesindeki haberde, ABD'nin aldığı bu kararla İran üzerindeki baskıyı artırmak istediği belirtiliyor.