Zarif: ABD bölgedeki diktatörler ile katilleri destekliyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Twitter hesabı üzerinden, ABD Başkanı Donald Trump’ın kongrede yaptığı yıllık konuşmasına sert bir şekilde tepki gösterdi.

Zarif paylaşımında, “Şu anda İranlı Yahudiler de dahil olmak üzere tüm vatandaşlarımız, ABD'nin baskısına rağmen 40 yıllık ilerlemeyi kutlamaktadır.” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Zarif, “Donald Trump, ABD Kongresi’nde yaptığı yıllık konuşmasında yine ülkemize suçlamalar yöneltti. ABD’nin İran’la olan husumeti bu ülkenin diktatörler, kasaplar ve bölgeyi yıkan radikalleri desteklemesine neden olmuştur.” açıklamasında bulundu.