Suriye Dışişleri Bakanı İran’a geliyor

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, bugün karşılıklı ilişkileri görüşmek üzere Tahran’a gelecek.

Muallim’in Tahran’da İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in yanı sıra diğer İranlı üst düzey yetkililer ile bir araya geleceği belirtiliyor.

Suriye Arap Haber Ajansı’na (SANA) göre, Velid Muallim ile beraberindeki heyet ziyareti esnasında, İranlı üst düzey yetkililerle Suriye ve bölgedeki gelişmelerle iki kardeş ülke arasında bütün alanlarda ikili ilişkilerin pekiştirilmesi yollarını ele alacak.