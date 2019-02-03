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3 Şubat 2019 - 10:34

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Suriyeli yetkiliyle görüştü

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Suriyeli yetkiliyle görüştü

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad ile bir araya gelerek, bu ülkedeki son gelişmeleri ele aldı.

Al Minar kanalının haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı bir bildiri yayınlayarak, bu ülkenin Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov’un Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad ile görüştüğünü duyurdu.

Bildiride, "Taraflar bu görüşmede Suriye ekonomisinin geliştirilmesinin yanı sıra bu ülkedeki sorunların çözüm yollarını tartıştılar." belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bildirinin devamında iki tarafın Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesi için şartlar yaratma konusunda istişare yaptıkları açıklandı.

Mihail Bogdanov ile Suriyeli yetkilinin ayrıca Suriye’deki son gelişmeleri de ele aldıkları kaydedeildi.

News Code 1876336
Ruya FEREYDUNI

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