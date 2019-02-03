Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Suriyeli yetkiliyle görüştü

Al Minar kanalının haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı bir bildiri yayınlayarak, bu ülkenin Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov’un Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad ile görüştüğünü duyurdu.

Bildiride, "Taraflar bu görüşmede Suriye ekonomisinin geliştirilmesinin yanı sıra bu ülkedeki sorunların çözüm yollarını tartıştılar." belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bildirinin devamında iki tarafın Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesi için şartlar yaratma konusunda istişare yaptıkları açıklandı.

Mihail Bogdanov ile Suriyeli yetkilinin ayrıca Suriye’deki son gelişmeleri de ele aldıkları kaydedeildi.