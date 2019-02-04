Suriye ile Lübnan arasındaki ilişkiler normal akışına dönmeli

Al Ahed sitesinde yer alan habere göre, Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, dün akşam yaptığı açıklamada Lübnan ile Suriye arasındaki ilişkilerin normal akışına geri dönmesi gerekliğini vurgulayarak, Başbakan Saad Hariri ile diğer siyasi grupların ABD’nin baskılarından dolayı bu konuya engel olduğunu bildirdi.

Naim Kasım sözlerini şöyle sürdürdü: Suriye, Lübnan’ın toprak ve ekonomik arenasıdır ve bu ülkeyle münasebetlerimizi düzeltmek için elimizden geleni yapacağız. Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmemeleri BM’nin ABD ile Batı ülkeleri yönünde sergilediği tutumlarıyla ilgilidir.

Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı ilaveten “ İsrail Bölgenin karmaşık koşullarından dolayı Lübnan’a yönelik yeni bir savaş başlatma durumununda değil. Ancak böyle bir savaş başlatmasına bile hazırız” diye konuştu.

Suriye'de kısa vadeli bir siyasi çözümün söz konusu olmadığına değinen Naim Kasım “Rusya ile İran arasında Suriye’ye ilişkin yapılan anlaşma dikkate alınıp bu konudaki kısa anlaşmazlıklar da inceleniyor” dedi.