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3 Mart 2019 - 16:17

İslam'ın ilk müezzini 'Bilal' artık Netflix'te

İslam'ın ilk müezzini 'Bilal' artık Netflix'te

İslam tarihinin önemli şahsiyetlerinden, İslam'ın 'ilk müezzini' olarak bilinen Bilal-i Habeşi'nin hayatını anlatan animasyon filmi 'Bilal' artık Netflix'te.

Euronews Türkçe'ye göre, İslam tarihinin önemli şahsiyetlerinden, İslam'ın 'ilk müezzini' olarak bilinen Bilal-i Habeşi'nin hayatını anlatan animasyon filmi 'Bilal' artık Netflix'te. İslam tarihine damgasını vurmuş bir savaşçı, bir kahraman olarak bilinen Bilal-i Habeşi'nin animasyon filmi daha önce birçok ülkede vizyona girmişti. 'Bilal' artık Netflix'te de izlenebilecek.

Türk sinemalarında mayıs 2017'de gösterime giren Suudi Arabistan ve BAE ortak yapımı film, 360 teknisyenin yaklaşık 3 yıllık hummalı çalışmasının ürünü. İslam dininin ilk müezzininin hayatını anlatan film kölelik prangalarından kurtulmuş bir kişinin dostlarına yardım edebilmek için sesini yükseltebilme cesaretini konu alıyor.

News Code 1877062
Muhammed BURHAN

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