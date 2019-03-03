İslam'ın ilk müezzini 'Bilal' artık Netflix'te

Euronews Türkçe'ye göre, İslam tarihinin önemli şahsiyetlerinden, İslam'ın 'ilk müezzini' olarak bilinen Bilal-i Habeşi'nin hayatını anlatan animasyon filmi 'Bilal' artık Netflix'te. İslam tarihine damgasını vurmuş bir savaşçı, bir kahraman olarak bilinen Bilal-i Habeşi'nin animasyon filmi daha önce birçok ülkede vizyona girmişti. 'Bilal' artık Netflix'te de izlenebilecek.

Türk sinemalarında mayıs 2017'de gösterime giren Suudi Arabistan ve BAE ortak yapımı film, 360 teknisyenin yaklaşık 3 yıllık hummalı çalışmasının ürünü. İslam dininin ilk müezzininin hayatını anlatan film kölelik prangalarından kurtulmuş bir kişinin dostlarına yardım edebilmek için sesini yükseltebilme cesaretini konu alıyor.