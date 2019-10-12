Güney Kore'den İran'ın "Sürücülük Kursu"na büyük ödül

İranlı sinemacı Marziyeh Riyahi’nin yazıp yönettiği “Sürücülük Kursu” adlı kısa film, bu senen 13’üncüsü Güney Kore’de düzenlenen Uluslararası Seul kadın Filmleri Festivali’nin jüri özel ödülüne layık görüldü.

Dünyanın dört bir yanından kadın film yapımcılarını bir araya getiren Uluslararası Seul kadın Filmleri Festivali 2-6 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleşti.

“Sürücülük Kursu” adlı kısa film, daha önce Ermenistan’da düzenlenen 16.Uluslararası Altın Kayısı Film Festivali’nin yanı sıra İranda’da düzenlenen Uluslararası Dublin Kadın Filmleri Festivali’nde en iyi kısa film ödülünü kazanırken İngiltere’de düzenlenen 13.Uluslararası I will tell Film Festivalin’de de en iyi dram filmi seçilerek ödül almıştı.