Yemenli hastalar ölümle mücadele ediyor

Yemen Sağlık Bakanlığı bir bildiri yayınlayarak, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin ülkede yaşandığını ve Hudeyde vilayetindeki Darahimi kentinde sivillerin savaşın gölgesinde hastalıklarla yaşam mücadelesi verdiklerini açıkladı.

Yemen Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiride, "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin saldırıların artmasıyla birlikte bu kentin abluka altına alınması hastaların sağlık durumunu daha da kötüleştirmiştir." belirtildi.

Darahimi kentindeki yetersiz ilaç ve tıbbi malzeme sonucu yüzlerce hastanın ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu kaydedilen bildiride, "Bu hastaları kurtarmak için onlara ilaç ve tıbbi malzeme yardımı yapılmalı veya Hudeyde, Sana ve Eb illerindeki hastanelere sevk edilmeli." denildi.