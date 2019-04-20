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20 Nisan 2019 - 08:49

Zarif'ten Pakistan'daki terör saldırısına kınama

Zarif'ten Pakistan'daki terör saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Pakistan'daki son terör saldırısını kişisel Twitter hesabı üzerinden kınadı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Pakistan'daki son terör saldırısını kişisel Twitter hesabı üzerinden kınadı.

Zarif’in paylaştığı tweette, “İmran Han'ın İran'a gerçekleştireceği tarihi ziyaret yaklaşırken Pakistan'da böyle bir terörist saldırının yapılmasını şiddetle kınıyoruz.

Teröristler, aşırılılık yanlıları ile destekçileri, İslam ülkeleri arasındaki yakın bağlardan korkuyorlar. İran, Pakistan halkı ve hükümetinin yanında duracaktır.” ifadelerine yer verildi.

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde silahlı saldırganlar, otoyolda birkaç yolcu otobüsünü durdurduktan sonra 14 kişiyi vurarak öldürmüştü.

News Code 1878069
Muhammed BURHAN

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